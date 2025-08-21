Hakan Fidan tartışmaları Caner Taşpınar'ın yeni kitabında: Sır Küpü – Taht Kavgası Başlıyor

Gazeteci Caner Taşpınar, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı "Sır Küpü – Taht Kavgası Başlıyor" ile ilgili Gazete Pencere'de kaleme aldığı yazısında hem kişisel deneyimlerini hem de FETÖ ve AKP içindeki tartışmaları paylaştı.

TWITTER DENEYİMİ VE HRANT DİNK CİNAYETİ

Taşpınar, Twitter'a 2011 yılında katıldığını ve o dönemde Hrant Dink cinayeti davası ile Ergenekon kumpasını takip ettiğini belirtti. Sosyal medyada ilk tartışmasını FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ile yaşadığını ifade eden gazeteci, Arslan'ın Dink cinayetiyle ilgili yazdığı "Bi' Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonunun Şifreleri" adlı kitapta cinayeti Ergenekon'a bağlayan bir şema kullandığını aktardı.

Taşpınar, "Bu şemayı bir devlet kurumu mu çizdi yoksa sen mi çizdin?" sorusunu yönelttiğini ve Arslan'ın yanıt veremediğini belirtti. Taşpınar, yıllar sonra Dink cinayetinde "FETÖ'cülerin" rolünün dava dosyalarına ve kamuoyuna yansıdığını vurguladı. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in yargılanmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KİTAP VE FETÖ FİRARİSİ ADEM YAVUZ ARSLAN'IN TEPKİSİ

Taşpınar, yeni kitabının FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan tarafından hedef gösterildiğini açıkladı. Arslan, Tr724 TV'deki "Editör Masası" programında kitabın Hakan Fidan tarafından yazdırıldığını iddia etmişti. Taşpınar, bunun doğru olmadığını belirterek, kitabın tek sayfasının bile açılmadığını, iddianın gerçek dışı olduğunu vurguladı.

KİTAPTA ELE ALINAN KONULAR

Taşpınar, kitabında şu başlıklara yer verdiğini aktardı:

AKP-FETÖ ilişkileri ve taht kavgası

Hrant Dink cinayetinde FETÖ'nün rolü

Hakan Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde yaşanan tartışmalar, İsrail ve İran ilişkileri

FETÖ'nün sınav sorularını çalması, devlette kadrolaşması, yargıyı manipüle etmesi ve yoksul gençleri etkileyen uygulamaları

Gazeteci, kitabın FETÖ tarafından yanlış yorumlandığını ve tek bir sayfasının dahi okunmadan hedef gösterildiğini söyledi.

HAKAN FİDAN VE TARTIŞMALAR

Taşpınar, kitabında Hakan Fidan'ın "İsrail'le mücadele ettiğim için böyle yapılıyor" tezine ve FETÖ'nün bunu çarpıtmasına değindi. Hakan Fidan'ın zehirlendiği açıklaması ve CHP lideri Özgür Özel'e yönelik saldırılar gibi olayların da kitapta analiz edildiğini aktardı.

Kitapta, Türkiye'deki tartışmalar bağlamında üç soru soruluyor:

Bir ülke, başka bir ülkenin istihbarat başına getirdiği kişiyi neden ilk anda hedef alır?

İsrail'in Hakan Fidan'ın MİT Başkanlığı sonrası stratejik açıklamaları, İran'a yönelik faaliyetleri öngörerek mi yapılmıştır?

İsrail, Hakan Fidan'ı uzaklaştırıp İran'ın yanına iterek kendi amaçlarına hizmet etmiş midir?

Taşpınar, bu soruların yanıtlarıyla FETÖ'nün Hakan Fidan'ı İrancı olarak lanse etme çabalarını belgelediğini kaydetti.

Gazeteci, kitabında FETÖ'cülerin AKP içindeki taht kavgasında yeniden sahaya çıktığını ve geçmişteki sınav sorusu hırsızlığı, devlette kadrolaşma ve yargıyı manipüle etme gibi uygulamalarını hatırlattığını belirtti. FETÖ'cüler hâlen sahada konumlanmaya çalışıyor. Taşpınar, "Yazmayın"der gibi yapılan yorumları deşifre ederek toplumun bilinçlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Taşpınar, kitabın temel amacını şöyle özetledi:

"Bu ülkede nasıl ki siz yıkıldıysanız, sizin gibi bütün tabuları teker teker yıkacağız. FETÖ'nün abartılı yorumlarını ve Türkiye'deki tabuları deşifre edeceğiz."