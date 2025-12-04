Ela Yılmaz'ın deniz yolculuğu tuvale yansıdı

Ela Yılmaz'ın deniz yolculuğu tuvale yansıdı
Deniz tutkunu sanatçı Ela Yılmaz’ın beş eseri, İstanbul Sanat Fuarı’nda Galeri La Visione’da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Sanat Fuarı, bu yıl altıncı kez kapılarını açarken, deniz temalı eserleriyle dikkat çeken Ela Yılmaz’ın çalışmaları görücüye çıktı. Sanatçı, “Deniz benim için sadece bir manzara değil, bir yolculuk, bir ilham ve bir özgürlük alanı” sözleriyle eserlerinin ruhunu özetledi.

DENİZDEN İLHAM ALAN ESERLER

Yelkenli teknesiyle Ege’den Adriyatik kıyılarına uzanan yolculuklarını tuvale aktaran Ela Yılmaz, aynı zamanda profesyonel fotoğrafçı kimliğiyle gezilerinden dijital hatıralar biriktiriyor. Bu hatıraları resimlerine dönüştüren sanatçı, izleyicilere bir nevi görsel günlük sunuyor.

ESERLERİ GALERİ LA VISIONE’DA

Ela Yılmaz’ın beş eseri, İstanbul Sanat Fuarı kapsamında Galeri La Visione’nin Stand L12’sinde sergileniyor. Sanatseverler, Akdeniz’in farklı kıyılarından izler taşıyan bu eserleri fuar boyunca görme fırsatı bulacak.

PAZAR GÜNÜNE KADAR GEZİLEBİLECEK

3 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen VIP açılışla başlayan fuar, 4–7 Aralık tarihleri arasında klasik, modern ve çağdaş sanatın seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Ana sponsorluğunu DenizBank’ın üstlendiği etkinlikte, yerli ve yabancı 1500’ü aşkın sanatçı resim, heykel, fotoğraf ve tasarım alanındaki üretimlerini sergiliyor.

Ela Yılmaz'ın 5 eseri sergileniyor

Sanatın farklı disiplinlerini aynı platformda buluşturan fuar, koleksiyonerler ve ziyaretçiler için zengin bir keşif alanı sunuyor.

Uluslararası galerilerin katılımıyla İstanbul Sanat Fuarı, kentin kültür sanat gündeminde önemli bir konuma sahip.

