Burdur'da bulundu: Mısır tanrısı Tutu figürü Afyon mermerine işlenmiş

Burdur'un Ağlasın ilçesindeki Akdağ yamaçlarında kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte 1989 yılında başlatılan kazılarda tarihe yön veren eserler ortaya çıkarıldı.

Kentte son olarak Roma İmparatoru Augustus döneminde inşa edilen hamamda sfenks tanrı Tutu figürü bulundu. Mermer levhalara kazıma tekniğiyle işlenen figürlerin, Mısırlılaştırılmış bir dekorasyon programına ait olduğu belirlendi.

Kabartmaların merkezinde sfenks-tanrı Tutu'nun yer aldığı sahnede, Horus kraliyet otoritesini, Sobek ise Nil'in gücünü temsil eden birer unsur olarak tasvir ediliyor.

Kompozisyon, ilahi krallık ve koruyucu güçler temasını yansıtıyor.

ANADOLU'DA MISIR ETKİSİ

Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, "Geçtiğimiz yıl çıkarılan levhayı tekrar inceledik. Afyon mermerine işlenmiş bu sahne, Nil ülkesi dışında Mısır tanrılarına adanmış kutsal mekanların dekorasyon programına eşsiz bir ışık tutuyor.

Sagaloslular Mısır'a seramik, şarap ve tarım ürünleri ihraç ederken, karşılığında ise balık türleri ve kültürel etkileri Anadolu'ya taşıyırolar. Tutu figürlü mermer levhanın, Anadolu'da Mısır etkisinin nadir örneklerinden biri.

Söz konusu ikonografinin Mısır dışında başka örneği bilinmiyor. Sagalassoslular Mısır tanrılarına tapınmıyor, sadece dekorasyon amaçlı kullanmışlar" dedi.