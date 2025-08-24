Antep'in zılgıtı ile Artvin'in tulum sesi çaylıkta buluştu

Artvin Arhavi’de Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin 51’incisi, misafir ülkelerin katılımı ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival'de, tulum eşliğinde çay toplama yarışması, mısır dövme, taze fındık ayıklama, tepsilerde Laz böreği ile hamsili ekmekler ile bebek emekleme yarışmaları yapıldı. Festival, konuk ülkelerin dans gösterileri ile her akşam yerel ve ünlü sanatçıların konserlerine sahne oldu.

MEKSİKA, GÜRCİSTAN VE UKRAYNA'DAN KÜLTÜR ELÇİLERİ MİSAFİR OLDU

Yarım asrı deviren Arhavi Festivali’nde çay bahçelerinde tulumlar çalındı horonlar eşliğinde geleneksel hale dönen Çay toplama yarışması düzenlendi. Konuk ülkelerden grupların da katıldığı çay toplama yarışmasında Meksika, Gürcistan ve Ukrayna'dan gelen kültür sanat elçileri yerel kıyafetleri ile yarışmalarda boy gösterdi. Çay toplama yarışmasının birincisi seçilen Kadriye Reyhan’a para ödülü ve sürpriz hediyeler verildi.

Ahvari'li kadınlar, Hamsili Ekmek ve Laz Böreği yarışması için birbirleriyle yarıştı. Yarışmacılar arasında Sibel İslam'ın yaptığı hamsili ve laz böreği jüri tarafından birinci seçildi. Yarışmaların finalinde dereceye girenlere para ödülleri ve sürpriz hediyeler verildi. Festival kapsamında geleneksel hale gelen yöreye ait Odun kesme, mısır ayıklama, halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Festivalde spor severler için; tenisten basketbola, plaj voleybolundan bisiklete, satrançtan kanoya, yamaç paraşütünden off rood gösterilerine onlarca branşta turnuvalar düzenlenecek. Festivalin spor şöleni kısmında dereceye giren ekiplere de para ödülleri verilecek.

Arhavi’de düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde yerel ve ulusal ünlü sanatçılar akşam saatlerinde canlı performans sergileyecek.