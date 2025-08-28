Zifte saplanmıştı hayata tutundu! Yavru köpek yeni yuvasına kavuştu

Kocaeli Çayırova’da, zifte saplanmış olarak bulunan yavru köpek Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki redavisinin bitmesinin ardından onu bulan kişiler tarafından sahiplenildi. Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan merkeze gelen Alparslan Toptaş ile arkadaşı Adem Eroloğlu, yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından “Zift” adı verilen köpeği sahiplendi.Zift'e pasaport çıkaran yetkililer, daha sonra yavruyu Toptaş ve Eroloğlu'na teslim etti.

“ONU TEKRAR HAYATA TUTUNDURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Erdi Tütüncü, Zift’i yeni yuvasıyla buluşturduklarını belirterek "Bir yandan ondan ayrılmanın verdiği hüzün varken bir taraftan da yuvasıyla buluşturmanın, iyi insanlarla buluşturmanın, onu tekrar hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu buraya getirip daha sonrasında da sahiplendirmek gibi bir tavır sergileyen arkadaşlarımızla da daha güzel ömrü olacak." ifadelerini kullandı.

Köpeği sahiplenen Adem Eroloğlu ise köpek yavrusunu zifte bulanmış halde bularak merkeze getirdiklerini ifade ederek "Hocalarımıza teşekkür ederiz. Eli, ayağı, ağzı, kulakları tamamen zift kaplıydı. Getirdiğimizde hiçbir umudumuz yoktu ama şimdi geldiğimizde kendisini bayağı toparlamış ve temizlenmiş şekilde gördük. Motivasyonu yerinde, eğlenceli bir çocuk haline gelmiş." sözlerini sarf etti.

Saplandığı zift hem kaderini hem ismini değiştirdi