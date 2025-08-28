Zifte saplanmıştı hayata tutundu! Yavru köpek yeni yuvasına kavuştu

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde zifte saplanmış halde bulunan köpek yavrusu, geçirdiği tedavi sürecinin ardından onu bulan kişiler tarafından sahiplenildi.

Kocaeli Çayırova’da, zifte saplanmış olarak bulunan yavru köpek Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki redavisinin bitmesinin ardından onu bulan kişiler tarafından sahiplenildi. Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan merkeze gelen Alparslan Toptaş ile arkadaşı Adem Eroloğlu, yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından “Zift” adı verilen köpeği sahiplendi.Zift'e pasaport çıkaran yetkililer, daha sonra yavruyu Toptaş ve Eroloğlu'na teslim etti.

zift2.jpg

“ONU TEKRAR HAYATA TUTUNDURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Erdi Tütüncü, Zift’i yeni yuvasıyla buluşturduklarını belirterek "Bir yandan ondan ayrılmanın verdiği hüzün varken bir taraftan da yuvasıyla buluşturmanın, iyi insanlarla buluşturmanın, onu tekrar hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu buraya getirip daha sonrasında da sahiplendirmek gibi bir tavır sergileyen arkadaşlarımızla da daha güzel ömrü olacak." ifadelerini kullandı.

Köpeği sahiplenen Adem Eroloğlu ise köpek yavrusunu zifte bulanmış halde bularak merkeze getirdiklerini ifade ederek "Hocalarımıza teşekkür ederiz. Eli, ayağı, ağzı, kulakları tamamen zift kaplıydı. Getirdiğimizde hiçbir umudumuz yoktu ama şimdi geldiğimizde kendisini bayağı toparlamış ve temizlenmiş şekilde gördük. Motivasyonu yerinde, eğlenceli bir çocuk haline gelmiş." sözlerini sarf etti.

Saplandığı zift hem kaderini hem ismini değiştirdiSaplandığı zift hem kaderini hem ismini değiştirdi

Kaynak:AA

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı