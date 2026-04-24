Yüzünü 9 Kez değiştiren katil 12 yıl kaçtı! Aynaya bakıp polise tepki gösterdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında işlenen cinayet nedeniyle aranan firari hükümlü Adnan Kaymaz, İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kaymaz’ın, tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçirdiği belirlendi. Kaymaz’ın polislere “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenildi.

İnegöl’de 17 Mart 2014’te yaşanan “tasarlayarak öldürme” olayı sonrası kaçan Adnan Kaymaz hakkında 2017 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Uzun süre izini kaybettiren Kaymaz’ın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

ESTETİKLE YÜZÜNÜ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİ

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren kişinin Adnan Kaymaz olduğu tespit edildi.

Cinayetin ardından otostopla Bursa’dan ayrılarak İzmir’e gittiği belirlenen Kaymaz’ın, burada farklı kimlikler kullandığı ve dikkat çekmemek için günübirlik işlerde çalıştığı öğrenildi. Kaymaz’ın sürekli şapka taktığı da tespit edildi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ"

Polis ekipleri, 10 Nisan’da harekete geçti. Adnan Kaymaz, işe gitmek için servis beklediği sırada yakalandı. Yakalanma anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaymaz’ın gözaltına alındıktan sonra aynaya bakarak polislere “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen Adnan Kaymaz’ın, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kapsamında hükümlü olarak cezaevine konulduğu bildirildi. (AA,DHA)