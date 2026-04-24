Yüzünü 9 Kez değiştiren katil 12 yıl kaçtı! Aynaya bakıp polise tepki gösterdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2014’te işlenen cinayetten aranan Adnan Kaymaz, 12 yıl sonra İzmir’de yakalandı. Tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçirdiği belirlenen Kaymaz’ın farklı kimliklerle yaşadığı, günübirlik işlerde çalıştığı ve polislere “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenildi.

İnegöl’de 17 Mart 2014’te yaşanan “tasarlayarak öldürme” olayı sonrası kaçan Adnan Kaymaz hakkında 2017 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Uzun süre izini kaybettiren Kaymaz’ın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

ESTETİKLE YÜZÜNÜ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİ

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren kişinin Adnan Kaymaz olduğu tespit edildi.

Cinayetin ardından otostopla Bursa’dan ayrılarak İzmir’e gittiği belirlenen Kaymaz’ın, burada farklı kimlikler kullandığı ve dikkat çekmemek için günübirlik işlerde çalıştığı öğrenildi. Kaymaz’ın sürekli şapka taktığı da tespit edildi.

Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandıCinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı

"BENİ NASIL BULDUNUZ"

Polis ekipleri, 10 Nisan’da harekete geçti. Adnan Kaymaz, işe gitmek için servis beklediği sırada yakalandı. Yakalanma anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaymaz’ın gözaltına alındıktan sonra aynaya bakarak polislere “Beni nasıl buldunuz?” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen Adnan Kaymaz’ın, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kapsamında hükümlü olarak cezaevine konulduğu bildirildi. (AA,DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Ağaç kökleri çıkmıştı! Barajda su seviyesi yüzde 22'ye çıktı
Ağaç kökleri çıkmıştı! Barajda su seviyesi yüzde 22'ye çıktı
Son dakika | MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatları feshedildi
Son dakika | MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatları feshedildi
Iğdır'da bir kişi tarlasında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Iğdır'da bir kişi tarlasında başından vurulmuş halde ölü bulundu