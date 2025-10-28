Yüzlercesi toprağa gömülü halde bulundu! İmha sırasında bölgedeki fabrika ve teknik lisede hasar oluştu

İstihdama katkı sunmak için başlanan Erzurum 2. OSB'de zeminin kayması nedeniyle yerle bir olan fabrikaların ardından Aziziye ilçesinde başlatılan 3. etap çalışmaları da patlayıcı madde engeline takıldı. Askeri bölgeye inşa edilen OSB’de toprağa gömülen yüzlerce top mermisinin patlatılarak imha edilmesi nedeniyle bazı fabrika zeminlerinde kayma meydana geldi.

VALİ ÇİFTÇİ: "MENŞEİ BELLİ DEĞİL"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuyu 9. Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü belirterek, top mermilerinin menşeinin belli olmadığını söyledi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Menşei belli değil, 1. veya 2. Dünya Savaşından kaldıkları tahmin ediliyor. TSK’da herhangi bir kayıtları yok, kimin ne amaçla o bölgeye gömüldüğüne dair bir bilgiye ulaşamadık. Yatırım yapan sanayicilerimizin top mermilerinin taşınarak güvenli bir bölgede imha edilmesi yönünde talepleri var. Bu nedenle ilk etapta saha dışına taşınması düşünüldü ancak patlama ihtimali yüksek olduğu için o bölgede imha edilmesine karar verildi.

Yatırımların zarar görmemesi için günde 3-4 adet patlatma yapılıyor. Şu ana kadar 800 civarında top mermisi toprak altından çıkarıldı. Van’dan zırhlı araç talep ettik. Öngörülemeyen bir durum."

"FABRİKAMIZ BAŞIMIZA YIKILIYOR"

Bölgenin ilk yatırımcılarından Çoruh Boru Plastik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akçin ise sarsıntılardan kaynaklı zeminin kayması nedeniyle üretilen 18 bin metre borunun testlerden geçmeyerek çöpe gittiğini söyledi.

Durumu defalarca OSB Yönetimine bildirmesine rağmen herhangi bir tedbirin alınmadığını belirten Akçin, “Yaklaşık 35 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 2023 yılının 11’inci ayında start verdik ve üretime başladık. Şu an 70 personel istihdam ediyoruz ve ürettiğimiz boruları ülkenin dört bir tarafına gönderiyoruz. 30 dönüm arsa üzerine kurduğumuz 5 dönüm kapalı alana sahip fabrikamız, başımıza yıklıyor ve yetkililerin sesi çıkmıyor. Zararımız çok büyük, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Zemindeki problemler nedeni ile milyonlarca lira zarar ettiğini söyleyen Akçin, şunları kaydetti:

"Pasinler yolunda yerle bir olan bölgeye o dönemin parası ile yaklaşık 3 milyon liralık yatırım yaptık ve paramız toprağa gömüldü. Şimdi burayı tahsis ettiler ve memleketimize yatırım için elimizdeki avucumuzdakileri yatırarak işe koyulduk. Fabrikamız üretime başladı ve bir sürü insan ekmek yiyor. Ben hammadde bulmak için, sistemi yürütme adına mücadele ederken OSB yönetimi destek olmadıkları gibi bir de bize farklı talepler dayatıyorlar. Şimdi bu patlamalar nedeni ile sorun olan parselde istinat duvarı yapılması gerektiğini yönetim söylüyor. Milyonlarca lira yatırım yaptım, hala istinat duvarını benim yapmamı istiyorlar. Kendilerinin hatasını bizlerden çıkarmaya çalışıyorlar. Hakkımı kanuni yollardan arayacağım.”

"ÜRÜNLERİMİZ TESTTEN GEÇMİYOR"

Patlamalardan önce ürettikleri boruların testlerden sorunsuzca geçtiğini bildiren Akçin, şöyle devam etti:

“Mayın ve dinamitleri patlattıkça fabrika zemini kayıyor. Bizim makinalarımız çok hassas, zemin kaydıkça ürettiğimiz borular standartlara uymuyor, yapılan testlerden geçmiyor. Şu an yaklaşık 18 bin metre boru testlerden geçmeyerek çöp oldu.

Biz buranın ilk yatırımcı ve üretime başlayan firmasıyız. Geldiğimizde bir sürü vaatler verilmesine rağmen hiç biri tutulmadı. Yatırıma başlarken ne bir yol ne de su vardı. Kışın kar yağdığında ne yapacağımızı şaşırıyor, her seferinde Sayın Sekmen’in kapısını çalıyorduk. Sağolsun her aradığımızda sorunumuzu çözüyordu ama OSB Yönetimini anlamak mümkün değil. Sayın Vali’den aylardır randevu talep ediyorum ama bir türlü alamıyorum. Bizleri kaderimizle baş başa bırakıyorlar. Burası başımıza yıkıldıktan sonra mı randevu verecek, sorunlarımızı çözecekler?

Greyderler, dozerler gidip gelemiyor. Sağolsun Başkan Sekmen’e ilettiğimizde hemen hallediyor. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya da benden vermediği hizmetin bedelini tahsil etmeye çalışıyor. Çöp tenekelerini dahi Aziziye Belediye Başkanını aradık, gönderdi. Ama OSB Yönetimi çöpleri dahi aldırmıyor.”

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Kablo Fabrikası'nda da şimdiden sorunlar meydana geldi. İlk etapta 20 personel ile işe başlanılacak fabrikada asma tavanlar çöktü. Duvarlarda çataklar oluşan fabrikada yönetim bir an önce sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.