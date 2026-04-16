Yurt dışından getirilen 80 karatlık dev pırlanta! Kapalıçarşı'da ele geçirildi

Yayınlanma:
Endonezya'dan kaçak yollarla ülkeye soktukları 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kapalıçarşı'da sahte döviz kabusu hortladı!Kapalıçarşı'da sahte döviz kabusu hortladı!

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Türkiye
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı