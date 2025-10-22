Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Türkiye
İstanbul'da kavga için bahane çok: Biri kart basmadı, diğeri ayağa bastı
İstanbul'da kavga için bahane çok: Biri kart basmadı, diğeri ayağa bastı
Stoltenberg anlattı: Erdoğan ile savaş konuşurken birden 'Mısır sever misin?' dedi ve hepimiz mısır yedik
Stoltenberg anlattı: Erdoğan ile savaş konuşurken birden 'Mısır sever misin?' dedi ve hepimiz mısır yedik
Erdoğan sandviç ikramını "O kadar ucuz değilim" diye geri çevirmiş! NATO zirvesinden şok detaylar ortaya çıktı
Erdoğan sandviç ikramını "O kadar ucuz değilim" diye geri çevirmiş! NATO zirvesinden şok detaylar ortaya çıktı