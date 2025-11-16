Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova’da mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışın sabah saatlerinde kara dönmesiyle şehir merkezi tamamen beyaza büründü.