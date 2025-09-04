Yüksekova'da tartışmalı işe alım: Kurum müdürleri yakınlarını işe aldı! Çaycı "Cankurtaran" oldu

Ülkede işsizlik oranın en yüksek olduğu Hakkari Yüksekova'da, Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü’ndeki personel alımları tepkilere neden oldu.

Viyan Orhan'ın haberine göre, bu kurumlardaki müdürler yakınlarını ve tanıklarını liyakatsiz bir şekilde işe aldı.

EŞLER VE KARDEŞLER İŞE ALINDI

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmaz, kurumda ''cankurtaran'' olarak işe alındı.

Kurumda daha önceden çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da ''cankurtaran'' kadrosuna geçirildi.

"CANKURTARAN ALIMLARI SORUŞTURULSUN"

Söz konusu personel alımları Yüksekova'da tepkiyle karşılandı. İlçe sakinleri ''Yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı''' eleştirilerinde bulunarak ''cankurtaran'' kadrosuyla işe alımlarının soruşturulmasını istedi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan yetkililer, Yüksekova’da ''acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını'' söyledi.