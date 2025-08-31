Yorgun leyleğe belediye sahip çıktı! Tedaviye alındı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bitkin düşmüş halde bulunan bir leylek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

UÇAMAYAN LEYLEĞİ GÖRENLER DURUMU İHBELEDİYEY BİLDİRDİ

Gece saatlerinde ilçedeki bir yolda güçlükle hareket eden ve uçamadığı fark edilen leyleği gören vatandaşlar, durumu hemen Reyhanlı Belediyesi’ne haber verdi.

ZABITA EKİPLERİ BARINAĞA GÖTÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, yorgun ve bitkin haldeki leyleği bulunduğu yerden alıp güvenli bir şekilde barınağa götürdü.

LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan leyleğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İYİLEŞİNCE DOĞAYA GERİ BIRAKILACAK

Yetkililer, tedavi sürecinin tamamlanması ile birlikte leyleğin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.