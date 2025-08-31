Yorgun leyleğe belediye sahip çıktı! Tedaviye alındı

Yorgun leyleğe belediye sahip çıktı! Tedaviye alındı
Yayınlanma:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bitkin düşmüş halde bulunan leylek, belediye görevlilerince tedaviye alındı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bitkin düşmüş halde bulunan bir leylek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

bitkin-dusen-leylek-tedaviye-alindi-891431-264742-1.jpg

UÇAMAYAN LEYLEĞİ GÖRENLER DURUMU İHBELEDİYEY BİLDİRDİ

Gece saatlerinde ilçedeki bir yolda güçlükle hareket eden ve uçamadığı fark edilen leyleği gören vatandaşlar, durumu hemen Reyhanlı Belediyesi’ne haber verdi.

ZABITA EKİPLERİ BARINAĞA GÖTÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, yorgun ve bitkin haldeki leyleği bulunduğu yerden alıp güvenli bir şekilde barınağa götürdü.

bitkin-dusen-leylek-tedaviye-alindi-891430-264742-1.jpg

LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan leyleğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İYİLEŞİNCE DOĞAYA GERİ BIRAKILACAK

Yetkililer, tedavi sürecinin tamamlanması ile birlikte leyleğin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
Sinopta balık avlama sezonu başladı: Özgür Özel açılışta dümene geçti
Sinopta balık avlama sezonu başladı: Özgür Özel açılışta dümene geçti
Demokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldı
Demokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldı
Esenler'de şüpheli ölüm! Balkonda erkek cesedi bulundu
Esenler'de şüpheli ölüm! Balkonda erkek cesedi bulundu