Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı: 60 metre sürüklenen kadın yaşamını yitirdi

Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen 34 yaşındaki Suzan Gök'e TIR’ın çarptı. Kazada yaklaşık 60 metre sürüklenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı Suzan Gök isimli kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN TIR ÇARPTI

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ferahimşalvuz Mahallesi Şehit Mehmet Şen Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök isimli kadına, Z.Ç. yönetimindeki 33 CYC 69 plakalı TIR çarptı.

GENÇ KADIN 60 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

