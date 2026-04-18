Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı: 60 metre sürüklenen kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın çarptığı Suzan Gök isimli kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN TIR ÇARPTI
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ferahimşalvuz Mahallesi Şehit Mehmet Şen Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök isimli kadına, Z.Ç. yönetimindeki 33 CYC 69 plakalı TIR çarptı.
GENÇ KADIN 60 METRE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)