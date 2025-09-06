Yolda yürürken başına briket düştü hastanelik oldu

Elazığ’da, inşaat halindeki 5 katlı binadan düşen briketin başına isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Yolda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin üzerine, inşaattan briket düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılan yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin duruma ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.