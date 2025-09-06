Yolda yürürken başına briket düştü hastanelik oldu

Yolda yürürken başına briket düştü hastanelik oldu
Yayınlanma:
Elazığ’da, inşaat halindeki 5 katlı binadan düşen briketin başına isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Elazığ’da, inşaat halindeki 5 katlı binadan düşen briketin başına isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Yolda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin üzerine, inşaattan briket düştü.

yururken-insaat-halindeki-binadan-basina-900828-267669.jpg

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılan yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.yururken-insaat-halindeki-binadan-basina-900829-267669.jpg

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin duruma ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

