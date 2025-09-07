Yola böyle çıkan yandı: Binlerce lira ceza kesildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaparken şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Otomobilden inen sürücü polis ekiplerine, "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Barış A.’ya 25 bin lira ceza uygulandı. Otomobilinin çekileceğini duyan Barış A., bu kez de ekiplere, "Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.