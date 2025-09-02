Yıllarca ilçenin su ihtiyacını karşılayan kule saniyeler içinde yıkıldı

Yıllarca ilçenin su ihtiyacını karşılayan kule saniyeler içinde yıkıldı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 51 yıllık su kulesi, güvenlik önlemleri alınarak iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında çevre toz bulutuyla kaplandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle Şanlıurfa’da ağır hasar gören yapılar yıkılmaya devam ediyor. Ceylanpınar ilçesinde uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan 51 yıllık su kulesi de depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Belediye garajında bulunan su kulesinin yıkımı için çevrede güvenlik önlemleri alındı. İş makinelerinin müdahalesiyle başlayan çalışma sonrası su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında çevre toz bulutuyla kaplandı.

depremde-hasar-goren-51-yillik-su-kulesi-893407-265342.jpg

depremde-hasar-goren-51-yillik-su-kulesi-893409-265342.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

