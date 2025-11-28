Yetenekli gençler İzmir'de kampa girdi

Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) iş birliğiyle düzenlenen Re-Value 3 İnovasyon Kampı, iki gün boyunca İzmir’de başarıyla gerçekleştirildi. Kurumların güç birliğiyle hayata geçirilen kamp, gençleri yenilikçi düşünceyle buluştururken, geleceğin liderlerine ilham verdi.

Re-Value 3 İnovasyon Kampı İzmir’de geleceğin liderlerine ilham verdi. Genç Başarı Eğitim Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) iş birliğiyle, İzmir’deki üniversitelerin çeşitli bölümlerdeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kamp, gençlerin yaratıcılığını, takım ruhunu ve çözümcü yaklaşım potansiyelini ortaya çıkarırken; inovatif düşünme, ekip çalışması ve liderlik becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.

Gençler, fikirlerini geleceğe taşıdı

Etkinlik öncesinde proje eğitimleri alan katılımcılar, kamp süresince oluşturdukları takımlarla birlikte İzmir şehrinin kentsel sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler üretti. Fikirlerini projelendiren gençler, sorun tanımlarından çözüm önerilerine, hedef kitlelerinden gelir ve maliyet yapılarına kadar kapsamlı bir sunum hazırladı.

Kampın sonunda takımlar sahneye çıkarak projelerini jüri üyelerine sundu. Jüri değerlendirmelerinin ardından en başarılı 3 fikir belirlendi. Katılımcılar ayrıca alanında uzman mentorlardan destek alarak projelerini geliştirme fırsatı buldu.

“İnovasyon kampı gençlerin cesaretini pekiştiriyor”

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, etkinliğin gençler üzerindeki etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

Her inovasyon kampı, gençlerin dünyayı daha iyiye dönüştürmek için fikir üretme cesaretini pekiştiriyor. İzmir’deki bu buluşma, gençlerin yalnızca yaratıcılığı ortaya çıkarmakla kalmadı; eğitim ve iş dünyası arasında kurduğumuz köprüyü daha da güçlendirdi. Gençlerin yaratıcılığı, enerjisi ve çözüm odaklı yaklaşımı bize daha da umut veriyor. Bugünü değil, geleceği tasarlayan bir vizyona sahip olduklarını görmek gerçekten gurur verici. Biz, onların bu yolculuklarına katkı sağlamak ve yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz; çünkü biliyoruz ki gençlerin sınırsız potansiyelini açığa çıkarmak için alan açmak, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır.

Sürdürülebilir fikirler, güçlü iş birlikleri

Genç Başarı Eğitim Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İYTE ve İZPA’nın ortak vizyonuyla gerçekleştirilen Re-Value 3 Şehrine Değer Kat İnovasyon Kampı, eğitim, yerel yönetim ve teknoloji dünyasını aynı çatı altında buluşturarak gençlere sürdürülebilir çözümler üretme fırsatı sundu.