Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atan araç sürücülerine büyük cezaların yolda olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz sene makas atan sürücüler yüzünden 128 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız" dedi.

Yeni Trafik Kanunu teklifinin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı. Trafikte makas atan sürücülerin ehliyetine el koyacaklarını açıklayan Yerlikaya, yeni cezaları paylaştı.

TRAFİKTE MAKAS ATANLARA BÜYÜK CEZALAR YOLDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere yeni cezaların yolda olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 2024'te trafikte makas atan sürücüler yüzünden 128 trafik kazası meydana geldiği açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin de yaralandığını belirtti.

Faciaların önüne geçebilmek için yeni trafik kanunu teklifi hazırladıklarını belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabından cezalara ilişkin detayları şöyle paylaştı:

"Makas atan, Sürücüye 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

