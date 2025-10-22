Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı

Yeni Trafik Kanunu teklifinin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı. Trafikte makas atan sürücülerin ehliyetine el koyacaklarını açıklayan Yerlikaya, yeni cezaları paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere yeni cezaların yolda olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 2024'te trafikte makas atan sürücüler yüzünden 128 trafik kazası meydana geldiği açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin de yaralandığını belirtti.

Faciaların önüne geçebilmek için yeni trafik kanunu teklifi hazırladıklarını belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabından cezalara ilişkin detayları şöyle paylaştı:

"Makas atan, Sürücüye 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

“Yeni Trafik Kanunu Teklifine” göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.❗️



Mevcut kanunda “Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?



