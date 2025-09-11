Yerde hareketsiz yatan keçiye dokundu: Akıma kapılarak hayatını kaybetti

Yerde hareketsiz yatan keçiye dokundu: Akıma kapılarak hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, bahçesindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak isteyen 22 yaşındaki Pervin Altaş, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda genç bir kadın, bahçesinde akıma kapılan keçisini kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

Olay, 9 Eylül akşamı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Pervin Altaş (22), evlerinin bahçesinde besledikleri keçilerden birinin elektrik direğinin yanında hareketsiz yattığını fark etti. Islak zeminde duran hayvanı kaldırmak isteyen Altaş, dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı. Genç kadın yere yığılırken, aile fertleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

diyarbakir-2.jpg

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Pervin Altaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Altaş’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

diyarbnakir.jpg

Bahçedeki keçinin de aynı şekilde elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, elektrik direğinin durumu ve olaya yol açan nedenin tespiti için inceleme yapıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

