Yemek fabrikasında skandal görüntüler: İzlemeye mide kaldırmaz ama yedirmişler

Yayınlanma:
Toplu yemek hizmeti veren bir firmada ortaya çıkan görüntüler akıllara durgunluk verdi. Firma tarihi geçmiş ürünleri satmakla kalmadı hijyenden yoksun koşullarda hizmet verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise "İzlemeye mide dayanamaz" denecek cinsten.

Halk sağlığını tehdit eden işletmelerin her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor.

Bu kez yer Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi. Bağlar'da faaliyet gösteren bir yemek üretim tesisinde yapılan denetimler, büyük bir hijyen skandalını ortaya çıkardı.

2 TONUN ÜZERİNDE TARİHİ GEÇMİŞ GIDA TESPİT EDİLDİ

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 2 ton 230 kilogram son kullanma tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze ve çeşitli baharat bulundu. Ürünlerin bir kısmının 2023 tarihli olduğu belirlendi.

HİJYEN KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Mevlana Halit Mahallesi’ndeki fabrikada yapılan kontrollerde, hijyen kurallarına uyulmadığı ve üretim alanlarında böceklerin bulunduğu tespit edildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN TESİS MÜHÜRLENDİ

halktv-com-tr376.jpg

Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Ele geçirilen gıdalar imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
