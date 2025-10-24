Yemek fabrikasında skandal görüntüler: İzlemeye mide kaldırmaz ama yedirmişler

Halk sağlığını tehdit eden işletmelerin her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor.

Bu kez yer Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi. Bağlar'da faaliyet gösteren bir yemek üretim tesisinde yapılan denetimler, büyük bir hijyen skandalını ortaya çıkardı.

2 TONUN ÜZERİNDE TARİHİ GEÇMİŞ GIDA TESPİT EDİLDİ

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 2 ton 230 kilogram son kullanma tarihi geçmiş soslanmış tavuk eti, kıyma, sebze ve çeşitli baharat bulundu. Ürünlerin bir kısmının 2023 tarihli olduğu belirlendi.

HİJYEN KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Mevlana Halit Mahallesi’ndeki fabrikada yapılan kontrollerde, hijyen kurallarına uyulmadığı ve üretim alanlarında böceklerin bulunduğu tespit edildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN TESİS MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Ele geçirilen gıdalar imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.