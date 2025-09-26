YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 16-22 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan 2025-YDUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek!

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

YDUS NEDİR?

YDUS, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amacıyla mesleki bilgi üzerine yılda en az bir defa yapılan ve yarışma esaslarına dayanan sınavdır. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.