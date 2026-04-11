Yayaya yol verdi diye kadın sürücüye saldıran trafik canavarı gözaltında

Beylikdüzü’nde trafikte yaşanan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Yayaya geçiş hakkı tanımak için duran kadın sürücünün aracı, tartıştığı erkek cip sürücüsünün saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için aracını durdurdu. Aynı yönde ilerleyen cipin sürücüsü ise buna tepki gösterdi.

KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA FERYAT ETTİ: ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR

İki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Görüntülere göre cip sürücüsü, çığlık çığlığa araçta çocuğu bulunduğunu söyleyen kadının otomobiline yönelerek araca zarar verdi. Saldırı sırasında hakaret ettiği anlar da kayda geçti.

TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINDA

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cip sürücüsünü kısa sürede gözaltına aldı. (DHA)