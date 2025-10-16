Yaşlı çift her şeyden habersiz yürüyordu: Korkunç kaza onları buldu

Kaza, ilçenin merkezi noktalarından biri olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş manevrası yapan bir otomobil, o esnada karşı yönden gelmekte olan motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti, motosiklet üzerindeki iki kişinin dengesini kaybetmesine neden oldu.

YAYALARA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yola savrulan sürücü ve beraberindeki kişi, kontrolsüz bir şekilde sürüklenmeye başladı. Tam bu esnada yol kenarında yürümekte olan ve yaşlarının 65-70 civarında olduğu belirtilen bir çifte çarpan motosikletli, ancak bu şekilde durabildi. Kazada hem motosikletteki iki kişi hem de talihsiz çift yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu derhal bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, yolcusu ve yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası tarafından tüm detaylarıyla görüntülenen kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.