Yasa dışı sorgu paneli operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme suçlarına yönelik yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. 9 ilde 10 günde yapılan operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27'si tutuklandı 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
HEDİYE ÇEKİ, MOBİLYA SATIŞI...
Yakalan şahısların:
- Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
- İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgileri ele geçirdikleri,
- Vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Jandarmamız hesaplarında 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2025
9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda,
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Yerlikaya, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.