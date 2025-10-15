Yasa dışı sorgu paneli operasyonu!

Yasa dışı sorgu paneli operasyonu!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgileri ele geçiren, hediye çeki, mobilya satışı gibi ilanlar ile vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 ilde Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme suçlarına yönelik yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. 9 ilde 10 günde yapılan operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27'si tutuklandı 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

yeni-proje-3.jpg

HEDİYE ÇEKİ, MOBİLYA SATIŞI...

Yakalan şahısların:

  • Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgileri ele geçirdikleri,
  • Vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Yerlikaya, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
İletişim Başkanlığı’na acil çağrı
İletişim Başkanlığı’na acil çağrı
Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!
Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!
Belediye çalışanı Şeyda Yılmaz’ın dava dosyasında flaş gelişme
Belediye çalışanı Şeyda Yılmaz’ın dava dosyasında flaş gelişme