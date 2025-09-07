Yarım saat yağan yağmur sokakları göle çevirdi: Dükkanları su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede bazı ev ve işlyerlerini su bastı.

ORDU'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün sarı kodlu uyarısının ardından Fasta'da sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağışla beraber cadde ve sokaklar suyla doldu; bazı ev ve işyerlerini su bastı, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.