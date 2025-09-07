Yarım saat yağan yağmur sokakları göle çevirdi: Dükkanları su bastı

Yarım saat yağan yağmur sokakları göle çevirdi: Dükkanları su bastı
Yayınlanma:
MGM'nin sarı kodlu uyarı verdiği Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede bazı ev ve işlyerlerini su bastı.

ORDU'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün sarı kodlu uyarısının ardından Fasta'da sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağışla beraber cadde ve sokaklar suyla doldu; bazı ev ve işyerlerini su bastı, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

orduda-saganak-cadde-ve-sokaklar-suyla-901366-267809.jpg

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

orduda-saganak-cadde-ve-sokaklar-suyla-901365-267809.jpg

Kaynak:DHA

