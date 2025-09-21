Yargıtay'dan emsal karar: Alkolik ve borçlu koca boşanmada tam kusurlu sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Alkolik ve borçlu koca boşanmada tam kusurlu sayıldı
Yayınlanma:
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol kullanan ve eşine kötü davranan kocanın boşanmada tam kusurlu sayılmasına ilişkin kararı onayladı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp eşine kötü davranan ve eşinden habersiz borçlanan kocanın boşanmada tam kusurlu olduğuna ilişkin istinaf mahkemesi kararını onadı.

Amasya’da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol kullandığını, eve geç saatlerde geldiğini, taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaret ettiğini belirterek boşanma davası açtı. Kadın ayrıca, kocasının başkalarından borç aldığını ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını dile getirdi. Davada, boşanmanın yanı sıra nafaka ve tazminat talep etti.

Davalı koca ise tüm iddiaları reddederek, eşinin evi terk ettiğini savundu ve davanın reddini istedi.

Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, erkeği “sürekli alkol kullandığı, alkol aldığında eşine kötü davrandığı, hakaret ettiği ve aşırı borçlandığı” gerekçeleriyle tam kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların boşanmalarına, erkeğin kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi ve 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kararın ardından dosya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına hükmederken, tazminat yönünden yerel mahkeme kararını onadı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Kararda, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkeğin itirazlarının yerinde görülmediği vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

