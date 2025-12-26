Yanmış ceset soruşturmasında flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Niğde'de kayıp olarak aranırken boş arazide yanmış cesedi bulunan 56 yaşındaki Ali Andaç'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Niğde’de kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç’ın boş bir arazide yanmış halde bulunan cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bu kapsamda gözaltına alınan Raşit Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.yanmis-ceset-sorusturmasinda-gozaltina-a-1078223-320809.jpg

İKİ GÜNDÜR ARANIYORDU

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı bölgesinde, çevredeki yurttaşların yanmış bir ceset görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin iki gündür kendisinden haber alınamayan Ali Andaç’a ait olduğu tespit edildi.​​​​​​​

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Andaç’ın naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek defnedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Raşit Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

