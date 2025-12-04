Yankı Bağcıoğlu'ndan Romanya'ya gemi satışı değerlendirmesi: İhtiyaçlar aksamamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Romanya'ya yapılan savaş gemisi ihracatını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, bu satışın ekonomik ve stratejik bir kazanç olduğunu belirten Bağcıoğlu, aynı zamanda ihraç edilen TCG Akhisar gemisinin yerine yeni bir gemi inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

TCG AKHİSAR

Bağcıoğlu, milli savunma ihtiyaçları ile ihracatın dengelenmesi çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"KARADENİZ MİLGEM DENİZİ OLUYOR"

"Karadeniz MİLGEM (Milli Gemi) denizi oluyor. Bu vesile ile 1993’de sadece Korvet ile sınırlı kalmayacak Milli Gemi Projesini başlatan, akamete uğrayan projeyi yoluna koyan merhum Kuvvet Komutanları Vural Bayazıt ve Özden Örnek ile projede görev alan, başarılarının bedelini kumpaslara hedef olarak bazıları ise hayatları ile ödeyen Deniz Kuvvetleri personelini minnetle anıyorum. Kumpasçıların ve bu kumpaslara göz yumanların yaşattıkları acılar, yapılan fedakarlıklar bu büyük başarıyı daha da önemli hale getiriyor.

"İHRACAT FIRSAT SUNAR AMA KUVVET HEDEFLERİ AKSAMAMALI"

"Özellikle muharip gemi satışı, ekonomik kazanç, Türkiye’nin küresel etkisini artırma ve ulaştığımız imkan ve kabiliyeti gösterme fırsatı sunar. Ancak savaş gemisi ihracı, donanmamızın harekât ihtiyaçlarına uygun olmalı ve Kuvvet Hedefleri’ni zafiyete düşürmemelidir.

"TCG AKHİSAR YERİNE YENİ GEMİ ŞART"

"Çevre denizlerimizde artan sınamalarla karşı karşıyayız. Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları çerçevesinde inşa edilen ancak Romanya’ya ihraç edilen TCG AKHİSAR yerine en kısa sürede bir gemi inşa edilerek mutlaka Kuvvet Hedefleri tamamlanmalıdır.

"İHRACAT VE MİLLİ İHTİYAÇ DENGESİ KURULMALI"