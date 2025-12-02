Karadeniz'de vurulan gemide korku dolu anlar: Personel alev ve dumanların arasında kaldı

Yayınlanma:
Mısır’dan Rusya'ya seyir halindeyken Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında vurulan Gambiya bandıralı ‘Kairos’ gemisindeki yangının mürettebat tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Karadeniz'de hareketli günler yaşanıyor. Ukrayna, Rusya'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tankerlik "gölge filosuna" dahil olduğu iddiasıyla gemi ve tabnkerlere saldırılar düzenliyor.

2.png

AYNI BÖLGEDE BİR SALDIRI DAHA

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), bölgede Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerine de saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Son dakika | Karadeniz'de bir gemiye daha saldırıSon dakika | Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

DGM, açıklamasında "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" ifadelerini kullandı.

1.png

SALDIRI ANINDAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan vurulan gemideki personel tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ve yoğun kara dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Ukrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklamaUkrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklama

Personelin yaşadığı korku, gemideki bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

