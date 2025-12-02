Son dakika | Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Son dakika | Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Karadeniz'de son günlerde Ukrayna tarafından kuru yük gemilerine düzenlenen saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.

Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tankerlik "gölge filosuna" dahil olduğu iddiasıyla gemilere saldırı düzenlediklerini savunuyor.

Ukrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklamaUkrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklama

denizcilik-genel-mudurlugu.jpg

BİR GEMİYE DAHA SALDIRI

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), bölgede Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Son dakika | Ukrayna'da Türk gemisine dronla saldırıSon dakika | Ukrayna'da Türk gemisine dronla saldırı

DGM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."

dgm.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Dünya
Beyaz Saray Biden dönemine mercek tutacak
Beyaz Saray Biden dönemine mercek tutacak
Trump'un sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
Trump'un sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama