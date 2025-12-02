Son dakika | Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de son günlerde Ukrayna tarafından kuru yük gemilerine düzenlenen saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.

Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tankerlik "gölge filosuna" dahil olduğu iddiasıyla gemilere saldırı düzenlediklerini savunuyor.

BİR GEMİYE DAHA SALDIRI

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), bölgede Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

DGM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."