Yangına müdahale ederken çalılıklara takıldı! Çaresizce kurtarılmayı bekledi
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla söndürülürken yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi çalılıklara takıldı.
Saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bulunan sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ihbar etti.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi, jandarma ve 2 arazöz yönlendirildi.
HORTUMLA MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN ÇALILIĞA TAKILDI
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, sazlığa girip hortumla müdahale etmeye çalışan kişi, çalılara takılarak mahsur kaldı.
Durumu fark eden itfaiye ekipleri, zor durumda kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları başlatıldı.