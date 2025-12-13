Yaban keçisini vurdu 953 bin lira ceza yedi

Kayseri’de bir kişiye, yaban keçisi avladığı için toplam 953 bin 082 TL para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kayseri’de koruma altındaki bir yaban keçisinin vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kolluk kuvvetleriyle birlikte yürütülen çalışmada, plakası belirlenen araç durduruldu.

953 BİN LİRA CEZA

Araçta yapılan aramada, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan bir yaban keçisinin vurularak taşındığı tespit edildi.

Koruma altındaki yaban keçilerini vurmanın bedeli ağır oldu: 1.9 milyon liraKoruma altındaki yaban keçilerini vurmanın bedeli ağır oldu: 1.9 milyon lira

DKMP’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kayseri’de gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti. Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953 bin 082 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

