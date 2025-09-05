Washington, Trump’a dava açtı

ABD'nin başkenti Washington yetkilileri, ABD Başkanı Trump yönetimini "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırıp yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava etti.

CNN'de yer alan habere göre dava, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açıldı.

"YASALARI İHLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR"

Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" hareket ederek devriye gezdiklerini ve arama yaptıklarını belirtti.

Schwalb, bu durumun şehrin özerk yapısına, turizme ve yerel ekonomiye zarar verdiğini kaydetti.

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadeleri yer aldı.

"KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU" İLAN EDİLMİŞTİ

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.