Villadaki katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı! Önce iki çocuğunu öldürdü sonra intihar etti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 15 Ocak akşamı Türkiye'yi sarsan bir aile faciası yaşandı. Boynuyoğun Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada, ABD vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada tanınan Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) katlettikten sonra yaşamına son verdi. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise planlı bir cinneti gözler önüne serdi. Altunbaş'ın, 5 yıl önce boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği Gizem Deniz'e attığı son mesaj, ortaya çıktı.

"SEN EVE GELDİĞİNDE BİZ YOKUZ"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Altunbaş ailesi olay günü Mersin'deydi. Sabah saatlerinde Adana'ya dönen ailede Sergen Altunbaş, korkunç planını devreye soktu. Gizem Deniz'i annesinin evine bırakan Altunbaş, "Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım. Akşam burada oturur konuşuruz" diyerek çocukları alıp villaya döndü. Akşam saatlerinde eşinin gelmesini bekleyen Gizem Deniz'in telefonuna düşen mesaj ise bir annenin en büyük kabusu oldu. Altunbaş, eski eşine "Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız" yazdı.

ÖNCE ARABAYI YAKTI SONRA ÇOCUKLARINA KIYDI

Mesajın ardından villada tam bir can pazarı yaşandı. Sergen Altunbaş, önce bahçedeki otomobilini ateşe verdi, ardından silahını çekerek iki evladını vurdu ve namluyu kendine çevirdi. Silah sesleri ve patlamalar üzerine bölgeye koşan ekipler, baba ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu. Yapılan kontrollerde 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Masum yavrular Ada ve Mert, Seyhan'da toprağa verilirken, babanın cenazesi ayrı bir mezarlığa defnedildi.

Katil babanın korkunç sözlerine annenin acı dolu feryadı! Çocuklarının tabutuna sarılıp ağladı

"ABLA ÇOCUKLARIMI KURTAR"

Olayın en yakın tanığı olan komşu Zehra Özgül, o anlarda yaşanan çaresizliği anlattı. Balkonda otururken alevleri fark ettiğini belirten Özgül, "Patlama sesleri ve ardından silah sesi duyunca hemen Gizem'i aradım. Daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip telefonu kapattı. Meğer o sırada mesajı alıp yola çıkmış. Eve geldiğimizde her şey bitmişti. Gizem ve annesi geldiğinde onları içeri almadık" diyerek yaşanan dramı aktardı.

"DIŞARIDAN BAKINCA MUTLU BİR TABLO VARDI"

Komşuların ifadeleri, lüks villanın duvarları ardındaki gerçeğin dışarıya yansımadığını ortaya koydu. Ailenin yaklaşık 2 yıldır orada oturduğunu belirten komşu Özgül, "Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Çocukların doğum günü partisine katıldık, komşulara davetler verildi. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" dedi.

Bir diğer komşu Ülkü Bilgili ise annenin olay yerine geldiğinde yaşadığı krizi şu sözlerle anlattı:

"Biz sadece araba yanıyor sandık, ölüm hiç aklımıza gelmedi. Anne geldiğinde sinir krizleri geçirdi, içeri girmek istedi ama polisler görülecek durumda olmadığını söyleyerek izin vermedi. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor, korkunç bir olay."