Villadaki katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı! Önce iki çocuğunu öldürdü sonra intihar etti

Yayınlanma:
Adana'da lüks bir villada yaşanan ve iki masum çocuğun hayattan koparıldığı katliamın altından korkunç bir plan çıktı. 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert'i öldürüp intihar eden babanın, tetiği çekmeden hemen önce eski eşine, "Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız" diyerek o dehşet mesajını attığı belirlendi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 15 Ocak akşamı Türkiye'yi sarsan bir aile faciası yaşandı. Boynuyoğun Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada, ABD vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada tanınan Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) katlettikten sonra yaşamına son verdi. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise planlı bir cinneti gözler önüne serdi. Altunbaş'ın, 5 yıl önce boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği Gizem Deniz'e attığı son mesaj, ortaya çıktı.

whatsapp-image-2026-01-21-at-11-02-43-1.jpeg

"SEN EVE GELDİĞİNDE BİZ YOKUZ"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Altunbaş ailesi olay günü Mersin'deydi. Sabah saatlerinde Adana'ya dönen ailede Sergen Altunbaş, korkunç planını devreye soktu. Gizem Deniz'i annesinin evine bırakan Altunbaş, "Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım. Akşam burada oturur konuşuruz" diyerek çocukları alıp villaya döndü. Akşam saatlerinde eşinin gelmesini bekleyen Gizem Deniz'in telefonuna düşen mesaj ise bir annenin en büyük kabusu oldu. Altunbaş, eski eşine "Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız" yazdı.

whatsapp-image-2026-01-21-at-11-02-43.jpeg

ÖNCE ARABAYI YAKTI SONRA ÇOCUKLARINA KIYDI

Mesajın ardından villada tam bir can pazarı yaşandı. Sergen Altunbaş, önce bahçedeki otomobilini ateşe verdi, ardından silahını çekerek iki evladını vurdu ve namluyu kendine çevirdi. Silah sesleri ve patlamalar üzerine bölgeye koşan ekipler, baba ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu. Yapılan kontrollerde 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Masum yavrular Ada ve Mert, Seyhan'da toprağa verilirken, babanın cenazesi ayrı bir mezarlığa defnedildi.

Katil babanın korkunç sözlerine annenin acı dolu feryadı! Çocuklarının tabutuna sarılıp ağladıKatil babanın korkunç sözlerine annenin acı dolu feryadı! Çocuklarının tabutuna sarılıp ağladı

"ABLA ÇOCUKLARIMI KURTAR"

Olayın en yakın tanığı olan komşu Zehra Özgül, o anlarda yaşanan çaresizliği anlattı. Balkonda otururken alevleri fark ettiğini belirten Özgül, "Patlama sesleri ve ardından silah sesi duyunca hemen Gizem'i aradım. Daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip telefonu kapattı. Meğer o sırada mesajı alıp yola çıkmış. Eve geldiğimizde her şey bitmişti. Gizem ve annesi geldiğinde onları içeri almadık" diyerek yaşanan dramı aktardı.

ailesini-katleden-youtuberin-son.jpg

"DIŞARIDAN BAKINCA MUTLU BİR TABLO VARDI"

Komşuların ifadeleri, lüks villanın duvarları ardındaki gerçeğin dışarıya yansımadığını ortaya koydu. Ailenin yaklaşık 2 yıldır orada oturduğunu belirten komşu Özgül, "Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Çocukların doğum günü partisine katıldık, komşulara davetler verildi. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" dedi.

Bir diğer komşu Ülkü Bilgili ise annenin olay yerine geldiğinde yaşadığı krizi şu sözlerle anlattı:

"Biz sadece araba yanıyor sandık, ölüm hiç aklımıza gelmedi. Anne geldiğinde sinir krizleri geçirdi, içeri girmek istedi ama polisler görülecek durumda olmadığını söyleyerek izin vermedi. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor, korkunç bir olay."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Adana'da intikam cinayeti! 17 yaşındaki tetikçi yakalandı: "Yapmam gerekiyordu yaptım"
Adana'da intikam cinayeti! 17 yaşındaki tetikçi yakalandı: "Yapmam gerekiyordu yaptım"
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu