Vatmanın dikkati motosikletlinin hayatını kurtardı

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da motosikletli iki genç, seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu nostaljik tramvayın önünde devrildi. Vatmanın ani refleksi motosikletlileri tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarırken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kentin en işlek noktalarından biri olan Divanyolu Caddesi, geçen hafta araç trafiğine kapatıldı.

Bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kentte ilk kez 600 metrelik mesafede tekerlekli nostaljik tramvay seferleri başladı.

TRAMVAYIN GELİŞİNİ KAYDEDİYORDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tramvaya özellikle çocukların asılarak binmeye çalışması üzerine, tramvayda bir zabıta memuru görevlendirildi. Tramvayı ilk kez görmek için çocuğuyla birlikte durakta bekleyen bir baba, cep telefonuyla o anları kayda almaya başladı.

TRAMVAYLA YARIŞIYORLARMIŞ

Bu sırada tramvayla yarış yapmaya çalışan ve üzerinde iki genç bulunan bir motosiklet sürücünün kontrolünden çıktı.

TRAMVAYIN ÖNÜNE DEVRİLDİ

Tramvayın önüne devrilen motosikleti fark eden vatmanının ani refleksi olası kazayı önlendi. Yere düşen iki genç, polis ekipleri gelmeden motosikletlerini kaldırıp olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

