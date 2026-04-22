Vatandaş kayda bastı: Ayı, domuz ve gelincik kameraya yakalandı

Karabük Ovacık'ta bir vatandaşın ormana kurduğu fotokapan yaban hayatını kaydetti. Görüntülere doğal ortamlarında gezen ayı, domuz ve gelincik yansıdı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğa gözlemine meraklı bir vatandaş yaban hayatının doğal döngüsünü kayıt altına almak amacıyla evinin çevresindeki ormanlık alana fotokapan düzeneği kurdu. Yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ağaçlara yerleştirilen cihazlar bölgedeki hareketliliği anbean takip etti.

FOTOKAPANLAR BİRÇOK TÜRÜ KAYDETTİ

Doğal yaşam alanlarında insan müdahalesi olmadan hareket eden canlılar fotokapanların görüş açısına girdi. Kaydedilen görüntülerde ormanın farklı noktalarında dolaşan ayı, yabani domuz ve gelincik gibi türlerin doğal habitatlarındaki davranışları yer aldı.

YABAN HAYATININ TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Vatandaşın bireysel çabasıyla elde edilen bu kayıtlar bölgedeki ekosistemin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Doğadaki gizli yaşamı dijital ortama aktaran fotokapanlar yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine olan mesafesini de gözler önüne serdi. Kayıtların elde edilmesinin ardından görüntüler sosyal medyada ve haber platformlarında ilgiyle karşılandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

