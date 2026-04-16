Vanlılar bayılıyor! Uzun süre tok tutuyor, faydası saymakla bitmiyor

Beslenme değeri açısından giderek daha fazla dikkat çeken Van otlu peyniri, yalnızca yöresel bir lezzet olmanın ötesine geçerek sofralarda kendine daha geniş bir yer buluyor. Süt ve bölgeye özgü doğal otlarla hazırlanan bu peynir, içerdiği besin öğeleri sayesinde oldukça zengin ve besleyici bir gıda olarak değerlendiriliyor. Van’da hemen her evde yer bulan otlu peynir, günlük beslenme alışkanlıklarının da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Van otlu peynirinin en önemli özelliklerinden biri yüksek kalsiyum içeriğine sahip olması. Süt ürünlerinden gelen doğal kalsiyum, kemik ve diş sağlığını desteklerken, özellikle gelişim çağındaki bireyler için önemli bir besin kaynağı oluyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

İçeriğinde yer alan yabani otlar, Van otlu peynirine hem kendine özgü bir aroma hem de farklı bir besin profili kazandırıyor. Sirmo, mendi ve benzeri yöresel otlar, sindirimi destekleyici özellikleriyle bilinirken, peynire de ayrı bir değer katıyor. Bu sayede otlu peynir yalnızca uzun süre tok tutan bir gıda değil, aynı zamanda sindirim sürecinin daha dengeli ilerlemesine katkı sağlayan besleyici bir ürün olarak öne çıkıyor.

Protein açısından da oldukça zengin olan Van otlu peyniri, özellikle kahvaltılarda uzun süre tok kalmak isteyenler için tercih ediliyor. Gün içinde enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması, onu sadece geleneksel değil aynı zamanda işlevsel bir gıda yapıyor. Bu yüzden hem köy sofralarında hem de şehir kahvaltılarında kendine yer buluyor.

Tuz oranının yüksek olabilmesi ise dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Ölçülü tüketildiğinde besleyici özelliklerinden fayda sağlanan bu peynir, aşırı tüketildiğinde ise özellikle bazı kişiler için uygun olmayabiliyor. Bu nedenle Van otlu peynirinin dengeli şekilde tüketilmesi öneriliyor. Buna karşın dengeli bir beslenme düzeni içinde tüketildiğinde, oldukça kıymetli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

OTLU PEYNİRİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir: İçeriğindeki sirmo, kekik ve nane sayesinde yüksek C vitamini içeriyor ve vücut direncini artırıyor.

Kemik ve diş sağlığı: Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor barındırır, kemik erimesi (osteoporoz) riskine karşı koruyor.

Sindirim sistemi dostu: Hazmı kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı oluyor.



Kilo kontrolü: Yüksek protein oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Antioksidan özellik: İçerdiği şifalı bitkiler sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor.