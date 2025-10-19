Vanlı taksicilerden 'Rojin için adalet' çağrısı: Kornalı eylemle seslerini duyurdular

Olay, geçtiğimiz yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla başlamıştı. Genç kızın cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. O günden bu yana Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, ailesi ve kamuoyu adaletin sağlanmasını bekliyor.

ADLİ TIP RAPORU İDDİASI VE ADALET ÇAĞRISI

Bu süreçte yaşanan belirsizliklere tepki göstermek amacıyla İpek Park'ta toplanan Merkez Taksiciler Grubu, bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan taksici Alim Dursun, Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili adalet istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bir yıl önce, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Aradan geçen koca bir yılda ailesine ne bir cevap verildi ne de adalet sağlandı. Şimdi ortaya çıkan Adli Tıp raporunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri var ve bu rapor bir yıl boyunca gizlendi. Rojin'in babası, elinde kızının fotoğrafıyla kapı kapı gezerek adaletin yerini bulmasını istiyor. Şimdi bu utanç hepimizin değil mi? Rojin Kabaiş'in bedeninde iki farklı erkeğin DNA'sı bulunuyor ama dosya hala ortada yok. Delil deseniz zaten yok. Hiçbir rapor ortada yok. Bu bir ihmaldir, bu bir cinayettir. Bizler Van Taksiciler Grubu olarak sesleniyoruz; Rojin'in ölümünü örtbas eden, delilleri gizleyen, adaleti yok sayan herkes bu suçun ortağıdır. Rojin için Adalet istiyoruz ve susmayacağız.”

KORNALI KONVOY

Basın açıklamasının ardından taksiciler, eylemlerini kornalı bir konvoyla sürdürdü. Üzerinde Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı, 'Rojin için adalet, sessiz kalmayacağız' ve 'Rojin'e ne oldu?' yazılı afişler taşıyan yaklaşık 500 taksi, korna çalarak şehir turu yaptı. Eylemin yapıldığı İpekyolu ilçesindeki İpek Park bölgesinde polis güvenlik önlemleri alırken, taksilerin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanına girişlerine ise izin verilmedi.