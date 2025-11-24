Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

Van'ın Başkale ilçesinde polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhbar sonrası Başkale ilçesinde tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi.

134 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANADI

Operasyonda 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

