Valilik tarih vererek uyardı: Son günü geçirenler yararlanamayacak

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra konut kurası çıkan vatandaşları önemli bir tarih konusunda uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran, 15 Ağustos, 21 Ağustos, 6 Eylül ve 26 Eylül 2025'teki noter kuraları ile konut çıkan hak sahiplerinin, açık borçlandırma işlemlerini 19 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerektiği bildirildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 ARALIK

21 Ekim'de başlayan işlemler için son tarihin 19 Aralık olduğu vurgulandı. Hak sahiplerinin borçlandırma senetlerini imzalamak için 81 ildeki AFAD Müdürlüklerine başvurabileceği belirtildi.

HAK SAHİPLİĞİ İPTAL EDİLECEK

Açıklamada, "Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecektir. 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir" uyarısı yapıldı. Valilik, mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların süreyi kaçırmamaya özen göstermesi çağrısında bulundu.