Bu kez valiliği taklit etti: Valilik yurttaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Sosyal medya dolandırıcıları, bu kez valilik adına sahte hesap açarak vatandaşlarla iletişime geçti. Durumu fark eden Edirne Valiliği, dolandırıcılık olaylarına karşı yurttaşları uyardı.

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında valilik adına sahte hesap açılarak, bazı kullanıcılarla iletişime geçildiği uyarısı yapılıp, vatandaşlardan sahte hesaba itibar etmemeleri istendi.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI BU KEZ VALİLİĞİ TAKLİT ETTİLER

Edirne Valiliği’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, “Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Edirne Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı linklerine de yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

