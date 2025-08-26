Vakıf üniversiteleri çakıldı: Binlerce kontenjan boş kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin derin ekonomik ve yapısal krizini bir kez daha gözler önüne serdi. ÖSYM verilerine göre devlet üniversiteleri kontenjanlarını %99’un üzerinde doldururken, vakıf üniversitelerinde ise tarihin en düşük doluluk oranı görüldü.

Geçen yıl %91 olan doluluk oranı bu yıl %76’ya gerileyen vakıflarda 44 binden fazla kontenjan boş kaldı. Üstelik bu tablo tıp, hukuk ve mühendislik gibi en çok rağbet gören bölümlerde bile yüzlerce boş kontenjan oluşmasına engel olamadı.

DEVLET REKOR KIRDI, VAKIF ÇÖKTÜ

ÖSYM verilerine göre toplam 713 bin kontenjandan 659 bin 483’ü doldu. 53 bin 538 kişilik boş kontenjanın 44 bin 142’si vakıf üniversitelerinde kaldı. Devlet üniversitelerinde 505 bin 80 örgün kontenjanın 502 bin 15’i dolarken yalnızca 3 bin 65 boşluk oluştu.

UZMAN YORUMU: SEBEP TAMAMEN EKONOMİK

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, tabloyu “tamamen ekonomik” sözleriyle değerlendirdi. Vakıf üniversitelerinde ücretlerin enflasyonun da üzerinde artmasına dikkat çeken Ünsal, “Devlet üniversitelerinin kontenjanı azalırken vakıflar kontenjan kısmadı. Buna rağmen boşluklar oluştu. Nihai boşluk sayısı 100 bini bulabilir” dedi.

TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK BİLE BOŞ KALDI

Vakıf üniversitelerinde en çok tercih edilen bölümler bile kontenjan açığını kapatamadı.

Tıp fakültelerinde 456,

Hukuk fakültelerinde 807,

Diş Hekimliği’nde 764,

İnşaat Mühendisliği’nde 459,

Mimarlık’ta 556 kontenjan boş kaldı.

Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde 675, İlköğretim Matematik Öğretmenliği’nde ise 422 boşluk dikkat çekti.

SIFIR ÇEKEN PROGRAMLAR

10 ve üzeri kontenjanı olan 150 program hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmedi. Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 burslu) 23 kontenjanla boşta kalırken, Balkan Üniversitesi Hukuk (ücretli) 15 kontenjan açmasına rağmen hiçbir tercih alamadı. Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi (ücretli) 75 kontenjanına yalnızca 9 öğrenci yerleşti.

ALARM VEREN DOLULUK ORANLARI

Bazı vakıf üniversitelerinde doluluk oranları dibe vurdu. Balkan Üniversitesi %19’da, Altınbaş %46,9’da, Beykent %50,9’da kaldı.

AYNI BÖLÜMDE 400 PUANLIK UÇURUM

Psikoloji bölümünde Koç Üniversitesi’ne 543 puanla yerleşen öğrenci ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne 144 puanla giren öğrenci arasındaki fark 399 puana ulaştı. Benzer şekilde Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ilk ve son yerleşenler arasında 254 puan fark oluştu. Bu tablo, aynı diplomayı hedefleyen öğrenciler arasındaki akademik uçurumun geldiği boyutu gözler önüne serdi.