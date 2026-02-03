Vakfıkebir'den dünyaya açılacak aynı anda 28 ülkede birden satılacak: Müzesi de olacak

Kentin Vakfıkebir ilçesinde 2018 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenip, büyüklüğü, içeriğinde kullanılan ekşi mayanın yanı sıra kendine özgü üretim tekniği sayesinde uzun süre tazeliğini koruyup, bayatlamama özelliğiyle ün kazanan ‘Vakfıkebir Ekmeği’ için müze kurulacak.

Vakfıkebir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alınması amacıyla da başvuru yapılan ekmeğin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilecek müzede, buğdayın tarladaki serüveninden sofraya uzanan aşamaları anlatılacak.

MÜZESİ OLACAK

Müze projesiyle, ünlü ekmeğin lezzetinin yanında asırlara uzanan hikayesi de anlatılacak, Avrupa ülkelerine yolu açılacak.

Küçük ölçekli taş değirmen maketleri ve el değirmenlerinin yanı sıra, köylerden toplanan etnografik ürünler buğday tarımında kullanılan dibek taşı, tokmak, döven tahtası ve harman tahtası gibi geleneksel tarım aletleri de müzede ziyaretçilerle buluşturulacak.

Yozgat'ta ekmek ve simide zam geldi: Bugünden itibaren geçerli

"BUĞDAYDAN SOFRAYA KADAR TÜM AŞAMALARI SERGİLEYECEĞİZ"

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, ekmek temalı millet bahçesi bünyesinde kurulacak müzenin, ağustosta hizmete açılacağını belirterek, “Ekmek Müzesi ile ilgili çalışmalarımızda epey mesafe aldık. Ekmek temalı Millet Bahçesi'nde, Ekmek Müzesi yerimiz hazır. İç mekan düzenlemeleri tamamlandı, tasarım aşamasını da 1-2 ay içinde bitirip, ağustosta açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ağustos ayında Ekmek Festivali yapmayı ve eş zamanlı olarak Ekmek Müzesi’ni açmayı planlıyoruz. Daha önce bu festivaller yapılmıştır. Bu yıl farklı bir konsept hazırlayıp farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz. Ekmek Müzesi’nde, buğdaydan başlayıp, ekmek sofraya gelene kadar hangi aşamalardan geçiyorsa tüm aşamaları orada sergileyeceğiz. Vakfıkebir ekmeğinin yapılışını da anlatarak, fırın oluşturacağız. Gelen misafirlere, yerli ve yabancı turistlere ekmekteki aromayı tattırmış olacağız” dedi.

"AVRUPA’NIN 28 ÜLKESİNDE EKMEĞİMİZ GÜNÜ BİRLİK SATILACAK"

Başkan Koçal, ‘Vakfıkebir Ekmeği’ için Avrupa Birliği (AB) tescil başvurusunu yaptıklarını da hatırlatarak, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladık. Vakfıkebir ekmeğimiz için Avrupa Birliği tescili müracaatında bulunduk ve sürecimiz devam ediyor. Avrupa Birliği tescili de alırsak Vakfıkebir ekmeğini bir kez daha tescillemiş olacağız. Avrupa’nın 28 ülkesinde ekmeğimiz günü birlik satılacak. O şartlar ve standartlara göre satışa sunulmuş olacak. İnşallah bunu da başarırız” diye konuştu.