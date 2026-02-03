Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Yayınlanma:
Yalova'da İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kadın cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yalova’da İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirlendi.

İSKELE AÇIĞINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Olay, saat 13.00 sıralarında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi mevkisinde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, ilk incelemelere göre 40’lı yaşlarda bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek ve olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

