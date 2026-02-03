Okul tuvaletlerine kamera taktıran müdür görevden alındı

Yayınlanma:
Isparta’da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, okul müdürü Ömer Keş görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak gönderildi.

Isparta’da Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesiyle patlak veren skandalda, okul müdürü Ömer Keş görevinden uzaklaştırıldı. Velilerin büyük tepki gösterdiği olayda, kameralar sökülürken adli ve idari süreç devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLAR İNFİAL YARATTI

Işıkkent Mahallesi’nde bulunan ortaokulda, öğrencilerin mahremiyetini ihlal eden kamera görüntüleri sosyal medyada yayılınca veliler ayağa kalktı. Bazı öğrenci yakınları, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunarak durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

08234c1a-70ca-4ea1-8e51-58402540ba7a-w.jpg

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı idari soruşturma neticesinde, okul müdürü Ömer Keş müdürlük yetkisinden el çektirildi. Keş, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirilirken; okul müdürlüğü makamına geçici bir atama yapılacağı öğrenildi.

KAMERALAR SÖKÜLDÜ, İNCELEME SÜRÜYOR

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir."

Soruşturmanın ardından tuvaletlerdeki tüm kameralar kaldırıldı.

Kaynak:ANKA-DHA

