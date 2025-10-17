Üzerine benzin dökülerek öldürülmüştü: Hanife Yılmaz cinayetinde karar açıklandı

19 Mayıs 2024 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak’ta meydana gelen olayda, oto elektrikçisi Hasan Bulut, dini nikahla yaşadığı Hanife Yılmaz'ı yakarak öldürmüştü.

2 çocuk annesi Yılmaz'ın üzerine benzin dökerek vahşice katleden katil hakkında karar, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7. duruşmasında açıklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın daha önceki sabıkaları ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Hasan Bulut, mahkemede yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmiyerek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları ise dosyadaki bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Raporu kabul etmiyoruz. Yeniden bir rapor tanzim edilmesini talep ediyoruz. Raporun yeterli olduğunu düşünmüyoruz, yalnızca hastaneye gidip gitmediğiyle ilgili şablon bir rapor niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddetti.

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, Hanife Yılmaz’ın intihar etmiş olmasının tıbben mümkün olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

"HANİFE'NİN MÜCADELESİ BİZİMLE YAŞAMAYA DA DEVAM EDECEK"

Hanife Yılmaz’ın aile avukatı Perihan Ceviz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Hanife maalesef hayattan koparıldı ama mücadelesi bizimle yaşadı ve yaşamaya da devam edecek. Bugün sanık, ‘kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın, iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim dahi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı" diye konuştu.

"SÜRECİ BU ŞEKİLDE MÜCADELEYLE TAMAMLADIK"

Sanığın cezasının, ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edileceğini belirten Ceviz, "Bizler Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu davayı ilk üstlendiğimiz andan itibaren Hanife'nin intihar etmesine hiçbir olanak tanımayıp, sanığın suçu işlediğinden emin bir şekilde savunmalarımıza devam ettik. Karara karşı istinaf yolu açık ancak biz sonucun değişmeyeceği kanaatindeyiz. Süreci bu şekilde mücadeleyle tamamladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Mabolla Medya ve Hamle Gazetesi olmak üzere tüm basın emekçilerine teşekkür ederiz" dedi.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"

Hanife Yılmaz’ın annesi Şüküray Yılmaz ise "Kızımın kanı yerde kalmadı. Karardan memnunum. Cezasını fazlasıyla çeksin" ifadelerini kullandı.