Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı

Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi.

6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYON SIRASINDA POLİSLE ÇATIŞTILAR

Operasyon sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı. Çatışmanın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Kalem ve Volkan Arslan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Kalem’in çeşitli suçlardan 10 yıl, Volkan Arslan’ın ise çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi
SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!
SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!