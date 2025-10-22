Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi.

6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYON SIRASINDA POLİSLE ÇATIŞTILAR

Operasyon sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı. Çatışmanın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Kalem ve Volkan Arslan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Kalem’in çeşitli suçlardan 10 yıl, Volkan Arslan’ın ise çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.