Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 7 kişinin ifadelerine başlandı!

Yayınlanma:
Ünlü isimlere yönelik devam eden "uyuşturucu" operasyonunda son olarak Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ve fenomen Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 7 ismin savcılık ifadelerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu soruşturması" devam ediyor.

Dizi-film ve medya sektöründen de kişilerin mercek altına alındığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

7 KİŞİNİN SAVCILIK İFADELERİNE BAŞLANDI

Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme ile Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti suçlamalarıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ünlü fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadelerine başlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

