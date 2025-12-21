Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu soruşturması" devam ederken, 7 şüpheli bugün emniyetteki sorgularından sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADELERİ

Soruşturma dosyasında adı geçen ve "uyuşturucu madde ticareti", "fuhuşa aracılık etmek" ve "silah kanununa muhalefet" suçlamalarıyla gözaltında bulunan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ünlü fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadelerine başlandı.

CUMA GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu soruşturmasında aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 isim cuma günü gözaltına alınmıştı. Ezgi Eyüboğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan Ahmet Akçay’ın, aynı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu ortaya çıkmıştı.

KASIM GARİPOĞLU'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu’nun adresinde yapılan aramada; ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve sahte dolar ele geçirilmiş ve Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulmuştu.

CİHAN ŞENSÖZLÜ DE GÖZALTINDAYDI

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerde biri de Hürriyet Gazetesi'nde magazin yazılar yazan "Cihanna" ismiyle bilinen Cihan Şensözlü. Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatılmıştı.