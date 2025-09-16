Uygunsuz paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı: 84 hesap takibe alınmıştı

Uygunsuz paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı: 84 hesap takibe alınmıştı
Yayınlanma:
Ankara Emniyet'i 12 Eylül'de Telegram ve Discord uygulamalarında, çocuklara cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar başta olmak üzere uygunsuz paylaşım yapan 84 hesap takibe alınmıştı. O hesapların sahiplerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapanlara yönelik soruşturmasında gözaltına alınan aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 33 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

UYGUNSUZ PAYLAŞIM YAPAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından sosyal medya uygulamalarında uygunsuz paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheli hakkında "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklama kararı verirken, 23 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

84 HESAP TAKİBE ALINMIŞTI

Başsavcılık, 12 Eylül'de Telegram ve Discord uygulamalarında, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımları başta olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları ile deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanan, bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda suça konu paylaşımları yapan 84 sosyal medya hesabı tespit edilmişti.

Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişiden, 33'ü gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Türkiye
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellileri asansöre kilitleyen vicdansız yakalandı
Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellileri asansöre kilitleyen vicdansız yakalandı